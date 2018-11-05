Власти Перми выделили из бюджета 1,17 млн рублей на выступление Виктории Дайнеко

Выступление Виктории Дайнеко в День народного единства в Перми обошлось городскому бюджету в 1,17 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Мероприятие проходило 4 ноября в парке Горького. Согласно документу, продолжительность концерта должна была составлять не менее 45 минут. Среди других требований – отсутствие фонограммы, обеспечение работы интерактивных площадок, запуск фейерверка и так далее.

Кроме того, райдер для Виктории Дайнеко включал билеты бизнес-класса до Перми, автомобиль представительского класса для передвижения по городу, проживание в гостинице четыре звезды и в номере класса «люкс», а также безглютеновое питание.

Напомним, 7 ноября в Казани выступит британский певец Стинг.