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На Сицилии жертвами наводнения стали 12 человек

06:34, 05.11.2018
На Сицилии жертвами наводнения стали 12 человек
Фото: скриншот видео youtube.com

По меньшей мере 12 человек погибли в результате наводнения на Сицилии.

Итальянский телеканал Rai News 24 сообщает, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте прилетел в Сицилию.

«Я собираюсь созвать Совет министров на следующей неделе для объявления чрезвычайного положения» — заявил Конте.

По словам главы итальянского МВД Маттео Сальвини, выделены уже €250 млн евро для помощи пострадавшим районам.

Напомним, что в конце октября ливни обрушились на Рим. В результате сильного дождя с градом несколько станций метро оказались затоплены, а дороги в центре итальянской столицы превратились в реки.

Происшествия
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