На Сицилии жертвами наводнения стали 12 человек

По меньшей мере 12 человек погибли в результате наводнения на Сицилии.

Итальянский телеканал Rai News 24 сообщает, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте прилетел в Сицилию.



«Я собираюсь созвать Совет министров на следующей неделе для объявления чрезвычайного положения» — заявил Конте.



По словам главы итальянского МВД Маттео Сальвини, выделены уже €250 млн евро для помощи пострадавшим районам.

Напомним, что в конце октября ливни обрушились на Рим. В результате сильного дождя с градом несколько станций метро оказались затоплены, а дороги в центре итальянской столицы превратились в реки.