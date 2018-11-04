Хачанов обыграл Джоковича в финале турнира «Мастерс» в Париже

Россиянин Карен Хачанов стал победителем теннисного турнира серии «Мастерс» в Париже, обыграв в финале серба Новака Джоковича.

Хачанов, который является 18-м номером мирового рейтинга, победил вторую ракетку мира Джоковича со счетом 7:5, 6:4. Матч продолжался 1 час 37 минут, передает «Р-Спорт».

Для 22-летнего Хачанова этот титул АТР в одиночном разряде стал четвертым в карьере и третьим в нынешнем сезоне. Победа на турнире серии «Мастерс» стала для россиянина первой.

В июне прошлого года Карен Хачанов впервые в карьере вышел в третий круг на турнире Большого шлема, обыграл чеха Томаша Бердыха во втором круге «Ролан Гаррос».