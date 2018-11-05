Новости общества

01:52 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Большинство жителей Новой Каледонии выступили против отделения от Франции

00:31, 05.11.2018
Большинство жителей Новой Каледонии выступили против отделения от Франции
Фото: ru.wikipedia.org / GeoEye

Сегодня в Новой Каледонии состоялся референдум о независимости этой территории от Франции.

После обработки 97% бюллетеней большинство (57,29%) жителей высказались против независимости архипелага, который имеет статус заморской территории Франции. Явка на выборах составила 80%, передает Le Monde.

Проведение референдума предусматривалось подписанным в 1998 году соглашением о последовательной деколонизации архипелага в Тихом океане.

Власть Франции на территории представлена верховным комиссаром, назначаемым президентом Франции. Исполнительная власть осуществляется местным правительством в составе 11 членов, назначаемых из числа депутатов конгресса Новой Каледонии.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты