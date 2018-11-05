Большинство жителей Новой Каледонии выступили против отделения от Франции

Сегодня в Новой Каледонии состоялся референдум о независимости этой территории от Франции.



После обработки 97% бюллетеней большинство (57,29%) жителей высказались против независимости архипелага, который имеет статус заморской территории Франции. Явка на выборах составила 80%, передает Le Monde.

Проведение референдума предусматривалось подписанным в 1998 году соглашением о последовательной деколонизации архипелага в Тихом океане.

Власть Франции на территории представлена верховным комиссаром, назначаемым президентом Франции. Исполнительная власть осуществляется местным правительством в составе 11 членов, назначаемых из числа депутатов конгресса Новой Каледонии.

