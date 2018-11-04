Посадка в Красноярске самолета с трещиной в лобовом стекле прошла в штатном режиме

Самолет, вылетевший из Новосибирска на китайский остров Хайнань, вынужденно сел в Красноярске из-за трещины в лобовом стекле.



«Посадка прошла в штатном режиме, ситуация не представляла опасности» — сообщил "РИА Новости" представитель аэропорта Красноярска.



Уточняется, что никто их находившихся на борту людей не пострадал.



Как сообщает ТАСС, пассажиры рейса Новосибирск — Санья вылетели в пункт назначения на резервном борту авиакомпании NordStar в 14:38 по московскому времени.

Следователи начали проверку по факту аварийной посадки самолета. В настоящее время проводится осмотр места происшествия.



Ранее сообщалось, что пассажирский Boeing вынужденно сядет в Красноярске из-за трещины в кабине пилотов.