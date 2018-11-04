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Посадка в Красноярске самолета с трещиной в лобовом стекле прошла в штатном режиме

16:52, 04.11.2018
Посадка в Красноярске самолета с трещиной в лобовом стекле прошла в штатном режиме
Фото: ru.wikipedia.org / Anna Zvereva

Самолет, вылетевший из Новосибирска на китайский остров Хайнань, вынужденно сел в Красноярске из-за трещины в лобовом стекле.

«Посадка прошла в штатном режиме, ситуация не представляла опасности» — сообщил "РИА Новости" представитель аэропорта Красноярска.

Уточняется, что никто их находившихся на борту людей не пострадал.

Как сообщает ТАСС, пассажиры рейса Новосибирск — Санья вылетели в пункт назначения на резервном борту авиакомпании NordStar в 14:38 по московскому времени.

Следователи начали проверку по факту аварийной посадки самолета. В настоящее время проводится осмотр места происшествия.

Ранее сообщалось, что пассажирский Boeing вынужденно сядет в Красноярске из-за трещины в кабине пилотов.

Происшествия
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