Посадка в Красноярске самолета с трещиной в лобовом стекле прошла в штатном режиме
Самолет, вылетевший из Новосибирска на китайский остров Хайнань, вынужденно сел в Красноярске из-за трещины в лобовом стекле.
«Посадка прошла в штатном режиме, ситуация не представляла опасности» — сообщил "РИА Новости" представитель аэропорта Красноярска.
Уточняется, что никто их находившихся на борту людей не пострадал.
Как сообщает ТАСС, пассажиры рейса Новосибирск — Санья вылетели в пункт назначения на резервном борту авиакомпании NordStar в 14:38 по московскому времени.
Следователи начали проверку по факту аварийной посадки самолета. В настоящее время проводится осмотр места происшествия.
Ранее сообщалось, что пассажирский Boeing вынужденно сядет в Красноярске из-за трещины в кабине пилотов.Происшествия
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