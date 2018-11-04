Пассажирский Boeing вынужденно сядет в Красноярске из-за трещины в кабине пилотов

Пассажирский Boeing компании NordStar, выполнявший чартерный рейс из Новосибирска в китайский Санья, готовится к вынужденной посадке в Красноярске.

В авиакомпании сообщили, что после вылета экипаж оповестил о трещине в лобовом стекле в кабине и попросил вынужденную посадку в ближайшем аэропорту.

В настоящее время самолет вырабатывает топливо. В авиакомпании уточнили, что он совершит посадку в 17:30 по местному времени (13:30 мск), сообщает ТАСС.

На борту воздушного судна находятся166 пассажиров и 7 членов экипажа. После посадки самолет досмотрят авиатехники.

Ранее самолет авиакомпании Nordwind, летевший из Благовещенска в Москву, экстренносел в Перми из-за проблем со здоровьем у одного из пассажиров.