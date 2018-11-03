Владимир Ткачев: «Надо избегать в будущем таких поражений, как сегодня»

Нападающий казанского «Ак Барса» Владимир Ткачев прокомментировал гостевое поражение от нижнекамского «Нефтехимика» со счетом 2:3 (Б).

– Атмосфера на матче была хорошая. В принципе, она всегда присутствует и у нас, и в Нижнекамске. Накал борьбы был серьезный. Готовились к этому матчу. К сожалению, упустили своё преимущество по ходу игры. Надо избегать таких ситуаций в будущем. В целом неплохо двигались, играли. Надо реализовывать моменты, которые мы не смогли реализовать во втором периоде. Нужно было забивать.

– Не считаете, что ваш голевой момент, когда голкипер «Нефтехимика» отбил шайбу, стал ключевым?

– Да, возможно. Об этом я и сказал: нужно реализовывать такие моменты

– Что вообще произошло в том эпизоде?

– Голкипер здорово сыграл. Я с метра бросал, но немного не получилось. Если честно, смутно помню момент.

– А что скажете по поводу своего гола?

– А что по поводу него говорить? Стас заходил в зону, обострял. Бросил по воротам, шайба попала в защитника, и я ее сразу добил, — приводит слова Ткачева официальный сайт казанского клуба.