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Алсу перепела песни русских рокеров — видео

21:05, 03.11.2018
Алсу перепела песни русских рокеров — видео
Фото: ru.wikipedia.org / Daniel Kruczynski

Заслуженная артистка России, певица Алсу в программе «Вечерний Ургант» перепела песни российских рокеров под лиричные мотивы собственных песен.

В частности Алсу исполнила песни ДДТ «Черный пес Петербург», Егора Летова «Все идет по плану», Гарика Сукачева «Моя бабушка курит трубку».

Ранее сообщалось, что министр культуры Владимир Мединский вручил певице Алсу нагрудный знак «Заслуженный артист России». Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении певице Алсу звания заслуженной артистки России в мае этого года.

ОбществоКультура Татарстан
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