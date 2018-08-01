В Турции могут ввести смертную казнь

В Турции могут восстановить в стране смертную казнь, если такой закон ратифицирует парламент. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.



«Если закон пройдет парламент, то я его ратифицирую, потому что мы знаем позицию убийц по этому вопросу. Мы знаем, что они должны платить тем же за совершенные злодеяния»,— передает «Коммерсант» со ссылкой на Эрдогана.

Впервые вопрос о возвращении сметной казни в Турции подняли после попытки переворота в 2016 году. Предполагается, что к этому причастен проживающий в США проповедник Фетхуллах Гюлен. Он сам отрицает обвинения.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что мораторий на смертную казнь в РФ могут отменить по итогам референдума.