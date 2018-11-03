Moody's: средняя ставка ипотеки в России вырастет до 10% к концу года

Международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует рост средней ставки по ипотеке в России до 10% к концу года с 9,4% в сентябре.

«Рост ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта может сократить выдачу новых кредитов по ипотеке на 6-10% и спрос на жилье на 3-5%», — передает «РИА Новости» со ссылкой на материалы компании.

Отмечается, что ставки ниже психологически значимых 10% годовых поддерживали спрос на жилье в последние года. Поэтому рост ставки может негативно сказаться на российских застройщиках.

Ранее рост средних ставок по ипотеке до 9,8—10% до конца года спрогнозировал замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин.

Напомним, с начала года россияне взяли более 1 млн ипотечных кредитов общей суммой около 2,1 трлн рублей. Это стало новым рекордом российского рынка ипотеки. Отметим, что в Татарстане в III квартале 2018 года средний размер ипотечного кредита вырос на 14,2% до 1, 84 млн рублей (в III квартале 2017 года — 1,6 млн рублей).