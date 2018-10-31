Средний размер ипотечного кредита в Татарстане составил 1,84 млн рублей

В Татарстане в III квартале 2018 года средний размер ипотечного кредита вырос на 14,2% до 1, 84 млн рублей (в III квартале 2017 года — 1,6 млн рублей)

По данным НБКИ, в целом по России средний размер ипотечного займа вырос на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,19 млн рублей.

Самое большое значение среднего размера ипотечного кредита (среди 40 регионов-лидеров по объемам ипотечного кредитования в РФ) в III квартале 2018 года зафиксировано в Москве (4,63 млн рублей), Московской области (3,36 млн рублей), Ямало-Ненецком АО (2,81 млн рублей), Санкт-Петербурге (2,73 млн рублей) и Калужской области (2,47 млн рублей). В свою очередь, самый низкий показатель среднего размера ипотечного кредита отмечен в Челябинской (1,46 млн рублей), Кировской (1,52 млн рублей) и Вологодской (1,55 млн рублей) областях, а также в Алтайском крае (1,55 млн рублей) и Кемеровской области (1,58 млн рублей)



По словам генерального директора НБКИ Александра Викулина, ипотечное кредитование растет как по количеству и суммам выдаваемых кредитов на покупку жилья, так и по их среднему размеру. При этом одной из причин роста среднего размера ипотечного кредита в первые 9 месяцев 2018 года является снижение банками сумм первоначального взноса по ипотеке. Иными словами, уменьшение размера первоначального взноса привело к росту тела выдаваемых ипотечных кредитов.