Россияне с начала года взяли ипотечных кредитов на рекордные 2,1 трлн рублей

С начала 2018 года россияне взяли более 1 млн кредитов общей суммой около 2,1 трлн рублей, что стало новым рекордом российского рынка ипотеки. Об этом говорится в предварительной оценке госкомпании «Дом.РФ».

Данный показатель в 1,5 раза больше, чем за 9 месяцев 2017 года в количественном выражении и в 1,6 раза — в денежном.

При этом средняя ипотечная ставка составила 9,6%, но в течение года она вырастет на 0,5—1 п. п.

По мнению ведущего аналитика по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерины Щурихиной, сложившуюся ситуацию на рынке ипотеки можно объяснить отложенным спросом на жилье за счет низких для страны ставок по ипотечным кредитам и стабильных цен на недвижимость, пишут «Известия».



Ранее сообщалось, что срок действия программы выдачи льготных ипотечных кредитов российским семьям по ставке 6% годовых продлят до конца 2024 года.