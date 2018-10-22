Минстрой РФ спрогнозировал рост средних ставок по ипотеке до 10% к концу 2018 года

Заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин заявил, что средние ставки по ипотеке достигнут 9,8—10% до конца года.

«Сегодня у нас средневзвешенная ставка около 9,65%. До конца года мы прогнозируем, что средняя ставка по стране будет порядка 9,8—10%», — заявил он во время совещания в Совете Федерации по нацпроекту «Жилье и городская среда».



Стасишин отметил, что данный показатель выше, чем в середине года. По его мнению, это связано с экономическими условиями в России.

«Но если мы посмотрим на макроэкономическую ситуацию в стране, то эта ставка — победа и Центрального банка, и всего регулирования», — цитирует Стасишина ТАСС.

Отметим, что с начала года россияне взяли более 1 млн ипотечных кредитов общей суммой около 2,1 трлн рублей. Это стало новым рекордом российского рынка ипотеки.