Тариф на вывоз мусора в Удмуртии может составить 166 рублей с человека

Региональный оператор по обращению с отходами (ООО «Спецавтохозяйство») предложил Минстрою Удмуртии размер тарифа на вывоз мусора. Компания считает обоснованной плату в 166 рублей с человека.

В многоквартирных домах предлагается рассчитывать плату с 1 квадратного метра, отмечает газета «Известия Удмуртской Республики».

В случае утверждения предельной величины тарифа — платёж составит 7,54 рубля с 1 кв.м. Для жителей частных домов плату предлагается установить с человека – 166 рублей за каждого прописанного в доме.

В едином тарифе заложены расходы на весь цикл обращения с отходами жителей и предприятий Удмуртии — транспортировка, сортировка, обработка, захоронение.

Глава Минстроя УР Иван Ястреб отметил, что пока о конечной цифре говорить рано. По его словам, чиновники «всесторонне рассмотрят» предложение.

«Как показывает практика анализа и расчёта тарифов, предложенная организацией максимальная величина тарифа на любую коммунальную услугу, всегда превышает реально-установленный регулятором тариф», — добавил Ястреб.

Напомним, что регоператором по обращению с ТБО в Удмуртии стало ООО «Спецавтохозяйство». Контракт с предприятием заключен на 10 лет, сумма — 29 млрд рублей. Директором ООО «Спецавтохозяйство» и конечным бенефициаром является бывший замглавы администрации Ижевска Сергей Климов.