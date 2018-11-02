«Динамо-Казань» разгромило «Приморочку» в Кубке России

«Динамо-Казань» стартовало на домашнем полуфинальном этапе Кубка России с уверенной победы 3:0 (25:13, 25:18, 25:19) над владивостокской «Приморочкой». Самым результативным игроком матча стала Ирина Королева, набравшая 14 очков.

Ранее, в дневном матче, команда «Заречье-Одинцово» в четырех сетах одержала победу над «Динамо-Метар» из Челябинска со счетом 3:1 (25:17, 25:20, 25:27, 25:23).

3 ноября во втором туре «Динамо-Метар» встретится с «Приморочкой», а казанское «Динамо» сыграет с «Заречьем-Одинцово».