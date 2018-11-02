Вратарь «Нефтехимика» Илья Ежов: «Предсезонка у Назарова веселая и интенсивная»

Вратарь нижнекамского «Нефтехимика» Илья Ежов рассказал об отношении главного тренера Андрея Назарова к нему и почему не отправился собирать яблоки вместе с командой после одного из проигранных матчей.

— Несколько своих матчей мы просто отдали, где-то не повезло. То, что в прошлом сезоне прокатывало, в этом – уже нет. Но команда всё равно бьётся. Если посмотреть статистику, то даже во многих проигранных встречах мы перебрасывали соперников, создавали массу моментов. Только вот голами они не стали. Зайди несколько шайб – и турнирная ситуация сейчас была бы другой. Но надо выбираться. Только через работу, другого выхода нет.



— Не было сказано руководством, что в этом юбилейном сезоне команда непременно должна попасть в плей-офф?

— Мы сами даже мысли не допускаем, что не попадём туда.

— Вы второй сезон в Нижнекамске. Можно сказать, что привыкли окончательно?

— Конечно, я уже здесь свой, Нижнекамск – любимый город. Можно сказать, что он борется за второе место с Питером в списке моих предпочтений. На первом – Монреаль.

— Вам пеняют за эти ошибки? Особенно за те, которые приводили к поражениям? Андрей Назаров – человек эмоциональный.

— Эмоциональный, да, но ко мне он относится очень хорошо, чувствую поддержку и от команды. Причём не только на словах, а на льду, при помощи голов. Сколько ребята вытащили матчей!

— Как вам предсезонка под руководством Андрея Назарова?

— Весёлая и интенсивная.

— После одного из матчей предсезонного турнира тренер отправил некоторых игроков в наказание собирать яблоки. Вы были в их числе?

— Мне корзинки не досталось. Кажется, что такая повинность – это здорово. Но в тот день, вообще-то планировался выходной, — приводит слова вратаря официальный сайт КХЛ.

Отметим, что Ежов в текущем сезоне КХЛ провел 21 матч, в которых пропустил 46 шайб, одержав с командой 10 побед.