Загитова лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Финляндии

Российская фигуристка Алина Загитова лидирует в женском одиночном катании на этапе гран-при в финском Хельсинки после завершения короткой программы У нее в активе 68,9 баллов.

На втором месте расположилась японка Юна Ширайва (63,77). Тройку замыкает бельгийка Лона Хендрикс (63,17).

Выступления с произвольной программой пройдут завтра, 3 ноября.

Ранее Загитова обновила мировой рекорд и выиграла второй турнир в сезоне.