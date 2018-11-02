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Загитова лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Финляндии

23:21, 02.11.2018
Загитова лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Финляндии
Фото: vk.com/eteritutberidze

Российская фигуристка Алина Загитова лидирует в женском одиночном катании на этапе гран-при в финском Хельсинки после завершения короткой программы У нее в активе 68,9 баллов.

На втором месте расположилась японка Юна Ширайва (63,77). Тройку замыкает бельгийка Лона Хендрикс (63,17).

Выступления с произвольной программой пройдут завтра, 3 ноября.

Ранее Загитова обновила мировой рекорд и выиграла второй турнир в сезоне.

Спорт УдмуртияТатарстан
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