Лейбл Элвина Грея может запустить сеть детских кафе

Команда лейбла Элвина Грея планирует запустить линейку одежды, парфюма, ювелирных украшений и открыть рестораны. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал продюсер музыканта Александр Слюсаренко.

Позже он пояснил «Реальному времени», что совместно с ювелирным домом Терезы Кутузовой в декабре пройдет презентация ювелирных украшений для детей и взрослых. По поводу ресторанов пока ясности нет, но, скорее всего, речь пойдет о сети детских кафе.

— Мы пока думаем. Не хочется копировать тех же Black Star. Скорее всего, это будут детские кафешки, — рассказал «Реальному времени» Александр Слюсаренко.

С брендом одежды ясности больше — сейчас прорабатывается ее стиль. Известно, что он будет схож с тем, во что одевается сам Элвин Грей.

— По одежде у нас в Таиланде есть два кутюрье, которые уже разработали лекала. Это будет свободный молодежный стиль. На рынке сейчас это пользуется спросом, и одежду могут надеть как девочки, так и мальчики, внесем немножко унисексовую моду, — отметил собеседник издания.



Напомним, что на этой же пресс-конференции Элвин Грей обещал при переписи населения записаться башкиром.