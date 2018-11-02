«Газпромбанк» отверг причастность к отмыванию 1,2 млрд долларов

«Газпромбанк» опроверг информацию о связи банка с предполагаемым случаем отмывания $1,2 млрд и фактами коррупции в венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA.



«Газпромбанк» опровергает информацию о какой-либо связи банка или компаний его группы с предполагаемым случаем отмывания $1,2 млрд, а также с якобы имевшими место фактами коррупции в PDVSA», — передает ТАСС со ссылкой на представителя банка.

В компании отметили, что предполагаемые события имеют отношение к некому СП, созданному в период с 2006 по 2007 год, то есть задолго до создания СП Petrozamora. При этом «Газпромбанк» и PDVSA создали СП Petrozamora в 2012 году.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что «Газпромбанк» и англо-французская нефтяная компания Perenco давали взятки бывшему финдиректору PDVSA Абрахаму Ортега. Ортега признал вину в присвоении $17 млн в качестве взяток.

Ранее сообщалось, что крупнейший банк Дании помог россиянам-нерезидентам провести «зеркальные сделки» на сумму от €6 до €8,5 млрд в 2013 году. При этом филиал кредитной организации в Эстонии отмыл более 54 млрд долларов из России. Гендиректор Danske Bank Томас Борген заявил об уходе в отставку из-за обвинений в отмывании денег.