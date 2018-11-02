Четыре уфимца выступят на этапе Кубка мира по фехтованию на рапирах в Бонне

9—11 ноября в Бонне (Германия) состоится этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди мужчин. В стартовые листы включены 12 россиян, в том числе олимпийские чемпионы в команде уфимец Тимур Сафин и Алексей Черемисинов.

Кроме Сафина, Башкортостан представляют Искандер Ахметов, Тимур Арсланов и Аскар Хамзин. В заявку сборной России также попали Владислав Мыльников, Дмитрий Ригин, Григорий Семенюк, Дмитрий Трофимов, Кирилл Бордачев, Антон Бородачев и чемпион мира 2017 года Дмитрий Жеребченко.

Из первой «десятки» лидеров мирового рейтинга в Бонн, кроме Черемисинова (№5) и Сафина (№6), приедут американцы Александр Массиалас и Рэйс Имбоден, француз Эрван Ле Пешо, британец Ричард Круз, итальянцы Даниэле Гароццо, Андреа Кассара, Джорджио Авола и Алессио Фокони, сообщает агентство «Весь спорт».