В Казани допросили аудитора Счетной палаты РФ

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Сегодня Вахитовский райсуд Казани дистанционно допросил аудитора Счетной палаты России Сергея Варламова. Именно он проводил в Казани проверку исполнения федеральной программы, по результатам которой было возбуждено уголовное дело в отношении экс-руководителя ГИСУ РТ Рашида Нуруллина.

Для допроса Варламова пригласили в Хамовнический райсуд Москвы и вывели на видеоконференцсвязь с Казанью. Свидетель рассказал, что на момент аудиторской проверки в мае 2015 года все работы по проекту берегоукрепления на участках озера Средний Кабан и реки Казанки (от моста Миллениум до третьей транспортной дамбы) числились как полностью выполненные и оплаченные. Однако проверка показала — на фоне завышения первоначальной сметной стоимости часть работ была выполнена на меньшей площади, чем предусматривало госзадание.

Со слов аудитора, по результатам проверки в адрес Кабмина РТ было направлено предписание и лишь в конце 2015 — начале 2016 года руководство республики отчиталось: нарушения устранены, все недоделки на сумму более 200 млн рублей — выполнены. Напомним, генподрядчиком работ выступало ПСО «Казань».

Подсудимый Рашид Нуруллин пытался добиться от аудитора ответа — какого рода нарушения были допущены лично им в 2012—2013 годах? Варламов отвечал: объект берегоукрепления на Казанке относился ко второму классу опасности и не должен был финансироваться заказчиком без положительного заключения Главгосэкспертизы, тогда как власти республики опирались на заключение республиканского экспертного органа.

Напомним, Нуруллина обвиняют в превышении должностных полномочий с согласованием невыполненных работ, он вину не признает.