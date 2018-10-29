ЦИК рассказал о случаях выдвижения на выборы «мертвых душ»

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова рассказала о случаях выдвижения на выборы умерших людей в составе списков кандидатов.

«В практике встречались случаи выдвижения в списках кандидатов умерших людей», — цитирует ТАСС Памфилову.

По ее словам, ЦИК предпринял большие усилия по очистке списков избирателей от так называемых мертвых душ.

«Мы боролись и достаточно успешно, как никогда почистили регистр от мертвых душ. <…> Не только мертвые души среди избирателей, но и мертвые души среди кандидатов», — отметила она.

Ранее ЦИК РФ потребовал поменять норму о «муниципальном фильтре». Однако СМИ сообщили, что российские власти не будут отменять муниципальный фильтр, пока ему не найдут альтернативу.

