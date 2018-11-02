Севший на «министерскую диету» депутат из Саратова показал меню

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко, решивший месяц питаться на 3,5 тысячи рублей, показал фото и видео блюд, которые он себе готовит.



«В целом получилось неплохо, очень даже вполне, но в силу того, что продуктов мало, я думаю, что этого всего мне дня на два хватит, наверное», — говорит депутат на видео.

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На фотографиях Бондаренко запечатлел на одной тарелке три половинки сваренного вкрутую яйца, а на другой — кашу с молоком. На видео депутат зафиксировал ужин, приготовленный из купленных на этой неделе продуктов — лука, моркови, картофеля и курицы.

Ранее сообщалось, что депутат похудел на 2 кг за первую неделю диеты.

Напомним, Бондаренко сел на диету после спора с министром труда, занятости и миграции области Натальей Соколовой, которая заявила, что можно питаться на 3,5 тысячи рублей в месяц. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев уволил Соколову после ее высказываний.