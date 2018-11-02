Почти 60% россиян назвали свою зарплату удовлетворительной

Большинство россиян (73%) в целом довольны своей работой, при этом более половины (58%) удовлетворены размером своей заработной платы.



Как следует из данных исследования «Ромира», 48% опрошенных в основном довольны нынешним местом работы, из них полностью довольны только 25% респондентов. Недовольны своей работой около 27% работающих россиян, из них 7% полностью недовольны своей работой.

Наибольшее число россиян, довольных своей работой, проживают в Центральном и Сибирском федеральных округах (по 80%). Меньше всего удовлетворены трудовой деятельностью жители Уральского федерального округа (65%).

Отмечается, что опрос проводился в октябре среди 800 респондентов старше 18 лет.



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