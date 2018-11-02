Минтруд предложил штрафовать компании за навязывание зарплатного банка

В Государственную думу к февралю 2019 года планируют внести проект поправок в КоАП о штрафах за навязывание работодателем сотрудникам зарплатного банка.

Автором поправок является Министерство труда. Ведомство навязывание сотрудникам зарплатного проекта в определенном банке приравнивает к невыплате зарплаты в срок. Для юридических лиц штрафы составят от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для должностных — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей — 1–5 тыс. рублей, пишут «Известия».

Кроме того, ведомство предлагает втрое — до 15 дней — увеличить срок, за который сотрудник должен предупредить работодателя о смене банка.

Ранее замминистра труда и соцзащиты Любовь Ельцова заявила, что темп прироста номинальной зарплаты может составить 6,1% в 2019 году.