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Российские военные досрочно получили последний в 2018 году полк С-400

11:38, 02.11.2018
Российские военные досрочно получили последний в 2018 году полк С-400
Фото: ru.wikipedia.org / italy V. Kuzmin

«Алмаз-Антей» досрочно поставил Минобороны РФ заключительный в 2018 году полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 «Триумф».

«Торжественная церемония передачи очередного, заключительного в текущем году полка «четырехсотки» прошла на территории полигона «Капустин Яр» в Астраханской области», — уточнили в пресс-службе концерна.

Отмечается, что техника при передаче выводилась на полигон, где были выполнены облеты с сопровождением реальных воздушных целей, передает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что ВКС России получат в 2018 году три полковых комплекта зенитных ракетных систем С-400. Первый комплект был отправлен уже в июле этого года. Второй российские военные получили в конце августа.

ПромышленностьОПК
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