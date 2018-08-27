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Минобороны РФ досрочно получило еще один полк С-400

14:44, 27.08.2018
Минобороны РФ досрочно получило еще один полк С-400
Фото: ru.wikipedia.org / italy V. Kuzmin

Концерн «Алмаз-Антей» передал министерству обороны РФ очередной полковой комплект ЗРС С-400 «Триумф». Церемония передачи состоялась на территории полигона Капустин Яр в Астраханской области.

Перед передачей комплексы испытали, ЗРС успешно сопровождали реальные воздушные цели. «Приемо-сдаточные испытания прошли успешно», — цитирует «РИА Новости» пресс-службу концерна.

Ранее сообщалось, что ВКС России получат в 2018 году три полковых комплекта зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Первые были отправлены уже в июле этого года

ПромышленностьОПК
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