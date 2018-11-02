Власти Перми в октябре демонтировали 246 незаконных рекламных конструкций
В Перми в октябре было демонтировано 246 рекламных конструкций, у которых отсутствовало разрешение на размещение от городской администрации.
Как сообщили в департаменте экономики и промышленной политики Перми, в Свердловском районе были демонтированы 75 рекламных конструкций, в Индустриальном — 52, в Орджоникидзевском районе — 46, В Ленинском и Мотовилихинском районе — 20 и 21 конструкция, в Дзержинском — 4, в Кировском районе — 28.
В мэрии сообщают, что при отсутствии разрешения рекламная конструкция подлежит демонтажу на основании предписания департамента. При неисполнении предписания в добровольном порядке администрация района демонтирует ее.
Напомним, ранее депутаты Пермской гордумы утвердили новую схему размещения рекламных конструкций на территории Перми. Схема, подготовленная на основании предложений физических и юридических лиц, предполагает размещение на территории города 916 рекламных конструкций.Общество
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