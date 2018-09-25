Депутаты утвердили новый проект схемы размещения рекламных конструкций в Перми

Депутаты Пермской гордумы утвердили новую схему размещения рекламных конструкций на территории Перми.

Схема, подготовленная на основании предложений физических и юридических лиц, предполагает размещение на территории города 916 рекламных конструкций. Ранее выданные разрешения будут действовать до срока их окончания.

Также в проекте учтены те виды рекламных конструкций, в том числе суперсайты, рекламные щиты, сити-борды, сити-форматы, пиллары, которые утверждены к размещению на основании принятого постановления правительства Пермского края.

Принятый проект положительно скажется на росте доходов бюджета города в связи заключенными договорами на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, а также позволит вовлечь в торги крупных рекламных операторов, в том числе федеральных, рассказали в мэрии.

Напомним, ранее суд признал законным демонтаж рекламы на фасаде пермского ТЦ «Айсберг Modern».