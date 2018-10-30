Эксперт спрогнозировал курс доллара на сегодня не выше 66 рублей

Курс доллара к рублю сегодня будет находиться в диапазоне 65,5—66 рублей. Об этом «Реальному времени» рассказал руководитель отдела операций на финансовых рынках банка «Восточный» Константин Кочергин.

По его словам, доллар вчера укреплялся против большинства из валют на фоне отчета о расходах физлиц в США, который является важным показателем инфляции для ФРС. Евро немного ослаб на новостях, что канцлер ФРГ Ангела Меркель уйдет после окончания срока с политической арены.

В настоящее время доллар на Московской бирже торгуется за 65,84 рубля.



Ранее аналитик сообщил, что курс доллара к рублю в ноябре 2018 года будет находиться в диапазоне 65—68 рублей. Евро составит 74—76,5 рубля.