Ридли Скотт снимет продолжение фильма «Гладиатор»

Британский режиссёр и продюсер Ридли Скотт снимет продолжение фильма «Гладиатор».

Новая картина расскажет историю Луция, внука римского императора Марка Аврелия. Предположительно, актер Рассел Кроу, который исполнил главную роль в оригинальном фильме, в сиквеле задействован не будет, так как его персонаж погиб.



Работа над проектом пока находится в ранней стадии. Производством картины займется голливудская киностудия Paramount. Сценарий напишет Питер Крэйг, известный по работе над двумя частями «Голодных игр», пишет The Hollywood Reporter.



Фильм «Гладиатор» вышел в прокат в 2000 году и собрал более $457 млн. Картина получила пять наград «Оскар», в том числе за лучший фильм года и лучшую мужскую роль.

Ранее сценарист Стюарт Битти рассказал о работе над продолжением «Пиратов Карибского моря». Джонни Депп, который исполнил роль Джека Воробья, в перезапуске проекта участие не примет.