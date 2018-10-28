Джонни Депп не сыграет в новой части «Пиратов Карибского моря»

Исполнитель роли Джека Воробья в серии фильмов «Пираты Карибского моря» Джонни Депп не будет участвовать в перезапуске проекта.

По словам сценариста Стюарта Битти, кинокомпания Disney планирует кардинально изменить облик «Пиратов» из-за низких кассовых сборов предыдущей части. Кроме того, от услуг Деппа решили отказаться, так как ему уже 55 лет, пишет Daily Mail.

Над продолжением «Пиратов Карибского моря» будет работать новая команда сценаристов, в которую войдут создатели комедийного боевика «Дэдпул». Планируются ли другие изменения в актерском составе, Битти не уточнил.

Джонни Депп сыграл во всех пяти частях серии. За роль капитана Джека Воробья в первой части «Пиратов» актер был номинирован на премию «Оскар» (2004).



Напомним, ранее Джонни Депп вошел в число номинатов на антипремию «Золотая малина» в 2017 году.