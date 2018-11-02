«Роснефть» отказалась от иска к «Сахалину-1» на 89 млрд рублей

«Роснефть» отказалась от иска на 89 миллиардов рублей к консорциуму «Сахалин-1». Заседание состоялось сегодня в арбитражном суде Сахалинской области.

«Мы отзываем иск к членам консорциума» — цитирует «РИА Новости» представителя «Роснефти».



Из-за отказа «Роснефти» от иска суд дело прекратил.

В июле российская компания выдвинула претензии в отношении оператора проекта Exxon Neftegas и других участников «Сахалина-1».

«Роснефть» просила взыскать с них деньги за безосновательное обогащение, а также проценты за использование чужих денежных средств с июля 2015 по май 2018 года. Сумма иска составляла 89 миллиардов рублей.