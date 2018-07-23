«Роснефть» потребовала почти 90 миллиардов рублей с партнеров по «Сахалину-1»

Нефтяная компания подала в Арбитражный суд Сахалинской области иск к партнерам компании по проекту «Сахалин-1» за «неосновательное обогащение». Сумма требований составляет 89,1 млрд рублей, включая проценты «за пользование чужими деньгами».

Среди ответчиков по делу пять компаний, две из них аффилированы с «Роснефтью» — «Сахалинморнефтегаз-шельф», «РН-Астра». С них компания суммарно пытается взыскать 17,8 млрд рублей, говорится в определении суда.

Кроме того, компания подала иск к «Эксон Нефтегаз Лимитед», «Сахалин Ойл энд Газ Девелопмент Ко., Лтд.» на 26,7 млрд рублей, а также «ONGC Videsh Limited» — 17,7 млрд рублей.

Предварительное судебное разбирательство назначено на 10 сентября.

Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал причины роста цен на бензин в России.