Николай Цулыгин: «На фоне усталости легионеры сыграли не так, как должны»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (3:4).

«Вторую игру подряд мы помогаем соперникам выигрывать у нас за счет своих ошибок, отдаем шайбы в ненужный момент и получаем контратаки.

Я бы не стал ругать легионеров. Каждый человек имеет право на ошибку, какие-то игры они вытаскивают, какие-то не получаются. Никогда не знаешь, как игра сложится. Видимо, на фоне усталости они сыграли не так, как должны.

Все люди устают, не железные. Сегодня так получилось. Были выходы «один в ноль», я бы Метсолу не обвинил ни на один процент. Он играл надежно, просто не смог сверхъестественное что-то сделать», — заявил Цулыгин на послематчевой пресс-конференции.