Леонид Вайсфельд: «В «Салавате Юлаеве» очень часто ставят бредовые задачи»

Бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд рассказал о своей работе в уфимском клубе, вспомнив как общался с начальством и как решался вопрос с переходом Кирилла Капризова в ЦСКА.

«Если коротко охарактеризовать мою работу в Уфе, то это: «Для перепечатки секретной информации требуется машинистка, не умеющая читать». Вот это я. Я говорю: «Ребята, вы скажите, что вы хотите-то. Вы задачу-то поставьте». С моей точки зрения там крайне неэффективно использовались ресурсы и используются сейчас. Очень часто они ставят задачи, которые совершенно бредовые. Например, в Уфе поговорка «Я начальник — ты дурак» гипертрофирована. Мне когда озвучивают задачу, я говорю: «Хорошо, но последствия будут такими-то, чтобы вы понимали. Делаем?». В 90 процентов случаев они говорят: «А как нужно?».

Здравомыслящие люди принимают мою точку зрения не потому, что я такой умный, а потому что я профессионал в этой области. Человек не может быть компетентным во всех областях, но многие руководители считают, что это стыдно. Они пытаются сделать вид, что разбираются во всем. Я, например, очень люблю гаджеты и считаю себя продвинутым пользователем. Но если я встречаюсь со специалистом, то только вопросы задаю, никогда не спорю. Мне же очень часто начинают про хоккей рассказывать люди, которые, например, мебелью торгуют. В этой области очень много дилетантов. Вокруг хоккея крутится много людей посторонних. Мне есть с чем сравнивать. Из всех организаций, где я работал, самый профессиональный подход был в Екатеринбурге.

Переход Капризова в ЦСКА? Я не буду вдаваться в детали. Просто мне один из руководителей сказал: «Вайсфельд, твой номер шестнадцатый». Все», — заявил Вайсфельд в интервью Sport 24.

Напомним, что в мае 2017 года нападающий Кирилл Капризов был обменян «Салаватом Юлаевым» в ЦСКА на денежную компенсацию, хотя по контракту еще год должен был играть в Уфе. Вайсфельд занимал пост генерального менеджера в уфимском клубе с апреля 2015 года по январь 2018-го.