В Татарстане создадут мобильный технопарк «Кванториум»

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление об утверждении комплекса мер по созданию детского мобильного технопарка «Кванториум» в Республике Татарстан на 2019 -2021 годы и концепции создания мобильного технопарка «Кванториум».

В документе уточняется, что мобильные технопарки создаются для детей, проживающих в сельской местности и малых городах.

На данный момент детские технопарки «Кванториум» функционируют в Альметьевске, Нижнекамске и Набережных Челнах.