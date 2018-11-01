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Промышленность

В Татарстане создадут мобильный технопарк «Кванториум»

23:58, 01.11.2018
В Татарстане создадут мобильный технопарк «Кванториум»
Фото: mic.tatarstan.ru

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление об утверждении комплекса мер по созданию детского мобильного технопарка «Кванториум» в Республике Татарстан на 2019 -2021 годы и концепции создания мобильного технопарка «Кванториум».

В документе уточняется, что мобильные технопарки создаются для детей, проживающих в сельской местности и малых городах.

На данный момент детские технопарки «Кванториум» функционируют в Альметьевске, Нижнекамске и Набережных Челнах.

Промышленность Татарстан
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