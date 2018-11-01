В Татарстане ищут двух председателей райсудов
Квалификационная коллегия судей Татарстана сообщила об открытии вакантных должностей.
Так, конкурс открыт на должности председателей Алькеевского и Спасского районных судов РТ.
Кроме того коллегия ищет заместителя председателя Кировского районного суда Казани, судей Верхнеуслонского и Пестречинского районных судов РТ, а также мирового судью судебного участка №18 по судебному району Набережных Челнов, сообщается на сайте коллегии.
К конкурсу допускаются лица, сдавшие квалификационный экзамен на должность судьи.
Ранее президент России Владимир Путин распорядился о назначениях в судах Российской Федерации, в том числе в Татарстане.ОбществоВласть Татарстан
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