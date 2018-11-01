Тренер из Казани заняла второе место на чемпионате мира по фитнесу в Польше

Фитнес-тренер из Казани Наталья Быстрова заняла второе место на чемпионате мира по фитнесу в польском городе Белосток. Серебро 50-летняя спортсменка завоевала в дисциплине «Женский классический бодибилдинг».

Напомним, что Быстрова уже шесть раз становилась абсолютной чемпионкой мира и трижды завоевывала титул Мисс «Вселенная» по фитнесу.

Как сообщает пресс-служба Федерации бодибилдинга России, в общем командном зачете россияне стали вторыми. Золотом могут похвастаться Анна Байкина, Алина Малыхина, Ольга Луценко и Евгения Мищенко. Сборная России выиграла четыре золотых медали, семь серебряных и три бронзовых.