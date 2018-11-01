Сбербанк допустил еще одно повышение ключевой ставки ЦБ до конца года

Сбербанк не исключает еще одного повышения ключевой ставки Банка России на последнем в этом году заседании совета директоров регулятора, которое состоится 14 декабря.



«Мы не исключаем еще одного поднятия ставки ЦБ РФ», — приводит ТАСС слова зампредседателя правления Сбербанка Александра Морозова.

По его словам, совет директоров регулятора может принять решение поднять ключевую ставку еще на 0,25 процентного пункта.

«Но мы не думаем, что этот шаг, если он будет реализован, каким-то образом повлияет на наши результаты по итогам 2018 года», — добавил Морозов.

Напомним, Банк России в октябре сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. В регуляторе отметили, что ситуация на внутреннем финансовом рынке стабилизировалась, однако проинфляционные риски остаются.