В Госдуме готовится законпроект о реновации по всей России

В Госдуме готовится проект закона о реновации жилья по всей России. Об этом заявила председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

«В отличие от столичного закона о реновации, федеральный законопроект предполагает не только снос, но и реконструкцию жилья», — сказала она.

По словам депутата, законопроект уже готов к внесению, однако сначала необходимо разработать два сопровождающих законопроекта, которые обеспечат принятие первого. Это законы о внесении изменений в Градостроительный кодекс (касается собственников подлежащего реновации жилья) и в Кодекс об административных правоотношениях (об ответственности при возможных нарушениях, допущенных в результате процесса реновации), пишет «Интерфакс».

Ранее в Торгово-промышленной палате заявили об отсутствии денег на реновацию ветхого жилья в России.