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В Госдуму внесли проект о распространении реновации на регионы

12:55, 19.09.2018
В Госдуму внесли проект о распространении реновации на регионы
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В Государственную думу внесли законопроект о распространении программы реновации жилья на все регионы России.

«Органы государственной власти субъектов Российской Федерации должны получить право реализации реновации жилищного фонда на своих территориях», — передает RT со ссылкой на документ.

Отмечается, что реновация более эффективно позволяет решить задачу обновления жилищного фонда, поскольку действующие механизмы расселения аварийного жилья носят точечный характер.

Ранее сообщалось, что, в отличие от закона о реновации в Москве, федеральный законопроект предполагает не только снос, но и реконструкцию жилья.

ОбществоИнфраструктура
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