В Госдуму внесли проект о распространении реновации на регионы
В Государственную думу внесли законопроект о распространении программы реновации жилья на все регионы России.
«Органы государственной власти субъектов Российской Федерации должны получить право реализации реновации жилищного фонда на своих территориях», — передает RT со ссылкой на документ.
Отмечается, что реновация более эффективно позволяет решить задачу обновления жилищного фонда, поскольку действующие механизмы расселения аварийного жилья носят точечный характер.
Ранее сообщалось, что, в отличие от закона о реновации в Москве, федеральный законопроект предполагает не только снос, но и реконструкцию жилья.ОбществоИнфраструктура
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