В Госдуму внесли проект о распространении реновации на регионы

В Государственную думу внесли законопроект о распространении программы реновации жилья на все регионы России.



«Органы государственной власти субъектов Российской Федерации должны получить право реализации реновации жилищного фонда на своих территориях», — передает RT со ссылкой на документ.

Отмечается, что реновация более эффективно позволяет решить задачу обновления жилищного фонда, поскольку действующие механизмы расселения аварийного жилья носят точечный характер.

Ранее сообщалось, что, в отличие от закона о реновации в Москве, федеральный законопроект предполагает не только снос, но и реконструкцию жилья.