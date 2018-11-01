Вице-президент «Лукойла» передал детям акции компании на 84 млрд рублей

Леонид Федун передал часть принадлежащих ему акций в пользу своих совершеннолетних детей. Стоимость двухпроцентного пакета акций составила 84 млрд рублей.



Сделки по передаче 4,5 млн акций (или 0,5% уставного капитала «Лукойла») и 12,4 млн акций (1,46%) совершила компания Cristal Investments Limited, связанная с вице-президентом «Лукойла» Леонидом Федуном, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании.

Отмечается, что акции компании на закрытии торгов стоили 4,8 тыс. рублей за штуку, на Лондонской — $73 за штуку. Таким образом, на момент передачи акций совокупная стоимость двух пакетов ценных бумаг составила 81,4 млрд рублей, или 1,2 млрд долларов.