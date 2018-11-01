По факту нападения в лифте на телеведущую «Самара-ГИС» возбуждено уголовное дело

Фото: 63.мвд.рф

Полиция Самары возбудила уголовное дело в отношении мужчины, напавшего на телеведущую «Самара-ГИС» Ингу Пеннер.

Дело возбуждено по факту угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. В настоящее время ведутся поиски подозреваемого, составлен фоторобот, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Напомним, инцидент произошел 22 октября. Телеведущая пришла на работу в редакцию, расположенную в 17-этажном жилом доме. Как пишет журналистка, в лифте на нее напал мужчина с ножом, который требовал, чтобы она вышла с ним на девятом этаже. Пеннер громко закричала, спугнув нападавшего.



