Трехмиллионным туристом Казани стала жительница Москвы

Сегодня с помощью лототрона в Казани определили трехмиллионного туриста.

Им стала Дарья Чипур из Москвы, которой руководитель комитета по развитию туризма Дарья Санникова позвонила с поздравлениями сразу после лотереи.



Для нее подготовлен специальный тур, включающий экскурсию по достопримечательностям, проживание в одной из лучших гостиниц и знакомство с местной кухней, а также полет на вертолете. Бюджет тура составляет 170 тыс. рублей. Однако стоимость дороги в эту сумму не входит.



Выбор победителя осуществлялся в рамках конкурса «Стань трехмиллионным туристом Казани». В нем приняло участие 316 человек, планирующих поездку в столицу Татарстана, передает корреспондент «Реального времени».



Напомним, что встретить юбилейного туриста Комитет по развитию туризма планирует в ноябре.