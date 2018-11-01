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Трехмиллионным туристом Казани стала жительница Москвы

10:59, 01.11.2018
Трехмиллионным туристом Казани стала жительница Москвы
Фото: realnoevremya.ru / Мария Горожанинова

Сегодня с помощью лототрона в Казани определили трехмиллионного туриста.

Им стала Дарья Чипур из Москвы, которой руководитель комитета по развитию туризма Дарья Санникова позвонила с поздравлениями сразу после лотереи.

Для нее подготовлен специальный тур, включающий экскурсию по достопримечательностям, проживание в одной из лучших гостиниц и знакомство с местной кухней, а также полет на вертолете. Бюджет тура составляет 170 тыс. рублей. Однако стоимость дороги в эту сумму не входит.

Выбор победителя осуществлялся в рамках конкурса «Стань трехмиллионным туристом Казани». В нем приняло участие 316 человек, планирующих поездку в столицу Татарстана, передает корреспондент «Реального времени».

Напомним, что встретить юбилейного туриста Комитет по развитию туризма планирует в ноябре.

Общество Татарстан
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