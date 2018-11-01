В Пермском крае вышли на маршруты скоростные электропоезда «Ласточка»

Скоростные электропоезда «Ласточка» с 1 ноября начали выполнять маршруты по Пермскому краю.

Пассажирами первого рейса из Перми в Кунгур стали 208 жителей края, в том числе губернатор Прикамья Максим Решетников. Второй маршрут из Верещагино в Пермь первым рейсом перевез 256 пассажиров.

«На данный момент это самый современный подвижной состав. Добились мы получения поездов не просто, но, благодаря хорошему отношению с Свердловской железной дорогой и РЖД, нам удалось уже сегодня два состава отправить в первые рейсы», — отметил глава региона.

Как рассказали в пресс-службе администрации Пермского края, в настоящее время ходят электропоезда по маршрутам «Пермь 2 — Кунгур — Пермь 2» и «Пермь 2 — Верещагино — Пермь 2». Время в пути в одну сторону составляет 1:31 часа и 1:50 часа.

Предполагается, что до конца года «Ласточки» перевезут порядка 300 тысяч пассажиров. Планируется доработка расписания рейсов для удобства пассажиров.

Напомним, два электропоезда «Ласточка» поступили в Пермский край на условиях долгосрочной аренды благодаря личной договоренности губернатора Максима Решетникова с генеральным директором — председателем правления ОАО «Российские железные дороги» Олегом Белозеровым.

Ранее электропоезд «Ласточка» совершил тестовые поездки по двум маршрутам в Пермском крае.