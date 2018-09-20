Скоростной поезд «Ласточка» совершил пробную поездку в Пермском крае

Электропоезд «Ласточка» совершил тестовые поездки по двум маршрутам в Пермском крае.

Как рассказали в региональном Минтрансе, запуск состава состоялся без пассажиров с целью проверки соответствия станций и остановочных пунктов требованиям эксплуатации инновационного подвижного состава.

Стоит отметить, что новые электропоезда «Ласточка» поступят в Прикамье до начала зимы. Предполагается, что их маршрут будет пролегать из Перми до Кунгура и Верещагино. На данный момент поезда проходят завершающий этап сборки на заводе.

Напомним, ранее в Германии запустили первый в мире водородный поезд.