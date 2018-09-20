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Скоростной поезд «Ласточка» совершил пробную поездку в Пермском крае

10:38, 20.09.2018
Скоростной поезд «Ласточка» совершил пробную поездку в Пермском крае
Фото: permkrai.ru

Электропоезд «Ласточка» совершил тестовые поездки по двум маршрутам в Пермском крае.

Как рассказали в региональном Минтрансе, запуск состава состоялся без пассажиров с целью проверки соответствия станций и остановочных пунктов требованиям эксплуатации инновационного подвижного состава.

Стоит отметить, что новые электропоезда «Ласточка» поступят в Прикамье до начала зимы. Предполагается, что их маршрут будет пролегать из Перми до Кунгура и Верещагино. На данный момент поезда проходят завершающий этап сборки на заводе.

Напомним, ранее в Германии запустили первый в мире водородный поезд.

Справка

«Ласточка» — это скоростной электропоезд, созданный в компании «Siemens AG» для российских железных дорог на основе платформы «Siemens Desiro». Электропоезд состоит из 5 вагонов, общая длина состава достигает 130 м. Он может развивать скорость до 160 км/ч. При необходимости для перевозки пассажиров в дни пикового спроса «Ласточка» (Desiro RUS) может эксплуатироваться в сдвоенном составе (5 + 5 вагонов).

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