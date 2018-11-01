Форвард «Салавата Юлаева» Владимир Ткачев вызван в олимпийскую сборную России
Форвард уфимского «Салавата Юлаева» Владимир Ткачев вошел в состав олимпийской сборной (ближайшего резерва национальной) на Кубок Германии.
По сообщению Федерации хоккея России, штаб сборной назвал следующий состав олимпийской команды:
Вратари: Никита Серебряков («Адмирал»), Иван Бочаров («Динамо» Москва), Василий Демченко («Трактор»).
Защитники: Роман Рукавишников, Артём Земченок (оба — СКА), Роман Абросимов («Ак Барс»), Николай Демидов («Сибирь»), Андрей Ермаков (ЦСКА), Дамир Шарипзянов («Нефтехимик»), Игорь Исаев («Трактор»), Рушан Рафиков («Локомотив»), Дмитрий Юдин («Ак Барс»).
Нападающие: Артур Каюмов, Денис Алексеев (оба — «Локомотив»), Николай Прохоркин, Алексей Кручинин (все — СКА), Андрей Светлаков, Константин Окулов (оба — ЦСКА), Артем Манукян, Кирилл Семенов (оба — «Авангард»), Даниил Ильин («Торпедо»), Максим Казаков, Никита Михайлов (оба — «Сибирь»), Павел Падакин («Нефтехимик»), Андрей Чибисов («Металлург» Мг), Владимир Ткачев («Салават Юлаев»).
Кубок Германии состоится в городе Крефельд с 8 по 11 ноября.СпортХоккей Башкортостан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым