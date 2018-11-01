В Удмуртии на одну вакансию приходится 2,6 безработных

Уровень безработицы в Удмуртии вырос на 0,4% в 2018 году. Об этом сообщает агентство «РИА-Рейтинг».

Согласно отчету аналитиков, общий уровень безработицы составил 5,1%. Кроме того, на одну открытую вакансию приходится 2,6 безработных. По уровню безработицы Удмуртия находится на 52 месте из 85 регионов в России.

Стоит отметить, что самый низкий уровень безработицы зафиксирован в Москве — 1,2%, самый высокий — в Ингушетии 26,5%. Средний показатель по стране — 4,7%.

Напомним, ранее стало известно, что средняя сумма ипотечного кредита в Удмуртии составила 1,68 млн рублей.