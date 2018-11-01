Минкульт не выдал прокатное удостоверение фильму о спасении президента России военными США

Компания Megogo Distribution разослала партнерам-кинотеатрам письмо с просьбой временно убрать из расписания 1 ноября сеансы американского боевика «Хантер Киллер» (Hunter Killer).

В нем сказано, что лента до сих пор не получила прокатное удостоверение (ПУ), а без него показ фильма в России запрещен.

При этом отмечается, что все материалы и документы были сданы в Минкульт заранее.

Накануне компания пыталась уточнить у Минкульта ситуацию с прокатным удостоверением. В ведомстве заявили, что документ находится на подписании, передает «Бюллетень кинопрокатчика».



В фильме Донована Марша рассказывается о военной подлодке из США в Северном Ледовитом океане, которая спасает российского президента из рук повстанцев, устроивших переворот. Главные роли в фильме исполняют Джерард Батлер и Гэри Олдман.



Ранее Минкульт опроверг информацию об отказе в выдаче прокатного удостоверения документальному фильму «Похищенные сокровища Европы».

